وزير الداخلية الإسرائيلي يدعو نتنياهو لعقد اجتماع في الشمال

دعا وزير الداخلية الإسرائيلية موشيه أربيل، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد الاجتماع القادم مع رؤساء بلدات الشمال في المطلة أو كريات شمونة شمالي إسرائيل لإثبات التزام حكومته بأمن سكان الشمال.

وكان نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي اجتمعا، أمس الثلاثاء، مع رؤساء بلدات الشمال بأعقاب الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان.

وبدأ عند الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء بتوقيت بيروت، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لينهي سنة ونيّفا من المواجهات العسكرية عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الطرفين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي بعد سريان الاتفاق دعوته سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك صوب القرى المُخلاة، وقال إنه سيخطرهم بالموعد الآمن لعودتهم.

بدوره، أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان، وقال إن على سكان تلك المناطق عدم التوجه نحو القرى التي طلب الجيش إخلاءها أو باتجاه قواته.