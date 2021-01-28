«عابد» أفضل فيلم في مهرجان العين السينمائي

فاز الفيلم المصري "عابد" إخراج مدحت عبد الله، بجائزة أفضل فيلم في مسابقة اصنع فيلمك في زمن الكورونا، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العين السينمائي بالإمارات العربية المتحدة، التي أقيمت تحت شعار سينما المستقبل في 2021.

فيلم "عابد" من الأفلام التي تتميز بمشاركة عربية واسعة، حيث شارك فيه أبطال من دول عربية مختلفة، ويقدم شريحة من المجتمع المصري التي تعمل بدولة الإمارات، ومدي تأثير فيروس كورونا على حياتها في الغربة.

الفيلم بطولة الفنان المصري أحمد إبراهيم ، والذي سبق وقدم بطولة مسلسل "سلسال الدم" مع الفنانة عبلة كامل والفنان رياض الخولي، ويشاركه في البطولة كوكبة من الفنانين العرب، فتقوم الفنانة الإماراتية عهود النويس بدور البطولة أمام أحمد إبراهيم والفنان الإماراتي عبدالحميد البلوشي والفنان السوري عمر أبو الفضل والفنان المغربي مهدي بوخريص والفنان التونسي نيزار بن خضرا، والفنان المصري محمد كمال والفنان الإماراتي احمد القبيسي، والفيلم من إخراج الفنان المصري مدحت عبدالله.