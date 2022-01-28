منال سلامة تطالب بتطبيق اللغة العربية كمادة رئيسية بمدارس اللغات

طالبت الفنانة منال سلامة بتطبيق مادة اللغة العربية كمادة رئيسية بمدارس اللغات، قائلة: «بنتي بتكلمني على الواتساب بالفرانكو ودي كارثة».

واستكملت، خلال لقائها مع برنامج «الستات»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الجمعة، أنها تحث أبنائها دائمًا على التحدث باللغة العربية، متابعة: «لو لقيت حد فيهم بيتكلم بالإنجليزي بنبه أنه يتكلم عربي، ولازم القائمين على التعليم يخلوا اللغة العربية لغة أولى بالمدارس الإنترناشونال».

وتابعت أن زوجها عادل أديب خريج إحدى المدارس الدولية، وعلى الرغم من ذلك كان يدرس مواد وزارة التربية والتعليم باللغة العربية، ويتحدث العربية بطلاقة.

يشار إلى أن آخر أعمال منال سلامة مشاركتها في مسلسل «عائلة الحاج نعمان» الذي عرض عام 2018 وتكتفي من حينها بالظهور في برنامجها «حلو الكلام مع منال».