الأهلي يستضيف فاركو في مهمة الاقتراب من صدارة الدوري الممتاز

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يستضيف النادي الأهلي نظيره فاركو، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الممتاز.

ويسعى النادي الأهلي لمواصلة النتائج الإيجابية من أجل التقدم نحو صدارة ترتيب الدوري الممتاز وتقليص الفارق مع بيراميدز المتصدر لجدول المسابقة.

بينما يأمل فاركو في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب والهروب من قاع جدول مسابقة الدوري الممتاز.

يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، بينما يحتل فاركو المركز الـ15 برصيد 25 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.

وفاز الأهلي في مباراته الأخيرة على حساب نادي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وذلك بعد اعتذار مسؤولي القلعة البيضاء عن عدم خوض مباراة القمة بقرار من مجلس إدارة النادي.

ويدخل الأهلي مباراة فاركو بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أكرم توفيق - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي «أفشة» - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم «كهربا» - وسام أبو علي - أنتوني موديست.