وجه المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة إلى البطل محمد السيد بطل مصر فى السلاح بعد حصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على بطل المجر فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى دورة الألعاب الأولمبية " أولمبياد باريس 2024 " .

وقال ادريس : مصر كلها فخورة بابطالها والكل فرحان بما حققه محمد السيد الذى أعاد الفرحة على وجوه كل المصريين فى تلك المرحلة المهمة .

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية أن الميدالية الأولى اليوم ستكون فتحة خير على كل الابطال فى كافة الالعاب فى الايام القادمة لا سيما أننا ما زالنا فى اليوم الثانى فقط من افتتاح الأولمبياد .

وطالب ياسر ادريس كافة الجماهير المصرية بدعم ومساندة كل أبطال مصر فى تلك المرحلة المهمة فى تاريخ الرياضة المصرية من أجل تحقيق مزيد من الميداليات فى المرحلة المقبلة .

ووجه إدريس الشكر إلى الدولة المصرية على الدعم الكبير للرياضة وأبطالها مقدما التهنئة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى حرص على دعم ابطال مصر بشكل غير محدود موجها التهنئة أيضا الى الاتحاد المصري للسلاح الذى يقدم مستويات مميزة خاصة أن مصر كانت قريبة أمس من تحقيق ميدالية عن طريق بطل السلاح أيضا زياد السسيسي الذى احتل المركز الرابع .

وتمكن محمد السيد من الفوز في مباراة الميدالية البرونزية على حساب نظيره بطل المجر بنتيجة 8-7 ليحصد بذلك المركز الثالث ويقتنص أول ميدالية مصرية في أولمبياد باريس 2024.

افتتح محمد السيد مشواره بالبطولة بالفوز على بطل كولومبيا في دور الـ32 بنتيجة 15-7 قبل أن يفوز على بطل إيطاليا في ثمن النهائي بنتيجة 15-10.

وفي مباراة ربع النهائي، فاز السيد على نظيره بطل بلجيكا باللمسة الذهبية بنتيجة 9-8 قبل أن يخسر من بطل فرنسا في نصف النهائي بنتيجة 15-9 ليخوض مباراة الميدالية البرونزية ويفوز بها على حساب بطل المجر.

تشارك مصر في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 بأكبر بعثة في تاريخها، حيث تضم 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبًا احتياطيًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 164 رياضيًا يتنافسون في 22 رياضة وتعتبر هذه البعثة الأكبر بين الدول العربية والإفريقية.