الصحة الفلبينية بعد تسجيل إصابتين جديدتين بجدري القرود: لدينا 5 حالات نشطة

يوجد في الفلبين حاليا خمس حالات نشطة مصابة بفيروس جدري القرود، بعد تأكيد وزارة الصحة في بيان صدر اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين آخريين، إحداهما في مانيلا الكبرى والأخرى في كالابارزون.

ونقلت صحيفة "ستار" الفلبينية عن وزارة الصحة قولها في بيان للصحفيين، إن الحالتين الجديدتين: "كلاهما مصاب بالسلالة الخفيفة كليد 2/ من فيروس جدري القرود. ويتفق التحقيق الأولي مع النتائج السابقة للانتقال المحلي لسلالة /كليد 2/".

ويشار إلى أن المريض الذي تم تسجيله من كالابارزون هو ذكر /12 عاما/. أما الحالة الثانية التي تم تسجيلها من مانيلا الكبرى فهي لامرأة /26 عاما/.

وأفادت وزارة الصحة بأن المريضين يتعافيان في المنزل، ويخضعان للمراقبة من جانب السلطات الصحية المحلية.

جدير بالذكر أنه قد تم تسجيل 14 حالة إصابة بمرض جدري القرود في البلاد منذ يوليو 2022، تعافى منهم تسعة منذ عام 2023، بينما ينتظر خمسة مرضى حاليا اختفاء أعراضهم.