ولي العهد السعودى يتلقى رسالة من رئيسة وزراء السويد بشأن جهود حل الأزمة الروسية الأوكرانية

تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، من رئيسة وزراء مملكة السويد، ماجدالينا أندرسون أكدت خلالها أن الدور الذي قام به ولي العهد السعودي من وساطة لتبادل الأسرى في الأزمة الروسية الأوكرانية، ينم عن حرص المملكة على دعم كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، وتخفيف الآثار الناجمة عنها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرسالة تسلمها الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، خلال لقائه سفيرة مملكة السويد لدى المملكة بيترا ميناندر والذي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.