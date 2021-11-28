تايوان تشهد أكبر تحليق جوي لطائرات حربية صينية منذ أوائل أكتوبر

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قالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية إن الصين أرسلت 27 طائرة حربية إلى منطقة الدفاع الجوي للبلاد اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن الطائرات الصينية، التي دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي جنوب غرب تايوان خلال النهار، شملت 18 طائرة مقاتلة من طراز "جيه10 و11 و16"و5 قاذفات طراز "إتش6" وطائرتين من طراز "كيه جيه500" وطائرة "واي9" وطائرة إعادة التزود بالوقود جوا "واي20"

ووفقا للوزارة، أصدرت القوات الجوية التايوانية تحذيرات لا سلكية وتم تفعيل أنظمتها للدفاع الجوي لمراقبة تلك الطائرات.

يعد هذا أكبر نشر للطائرات الحربية الصينية منذ رصد عدد قياسي بلغ 52 طائرة بالقرب من تايوان في الرابع من تشرين أول/أكتوبر.