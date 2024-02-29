أقيم اليوم الخميس، ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ25 ندوة الفيلم المصري "هدى.. أم مع إيقاف التنفيذ"، لمخرجته رابيل عريان، وبحضور صناعه هدى، ووالدتها ومريم ابنتها بالتبني.

ولقي الفيلم حضوراً جماهيرياً كبيراً بقصر ثقافة الإسماعيلية، فيما قالت مخرجة الفيلم: "تعمدت تقديم ثلاث أجيال مختلفة في الفيلم لإظهار الاختلاف الفكري بين الأجيال الثلاثة، وأن كل منهن لهن شخصية مستقلة بذاتها وبرغم هذا الاختلاف إلا أن تجدهن سند، وبجانب بعضهن البعض".

وأوضحت "رابيل"، بشأن الصعوبات التي واجهتها في تنفيذ العمل: "أهم الصعوبات التي واجهتها هي تمويل الفيلم، ولكن تغلبت عليها عن طريق التمويل الخارجي من ألمانيا، حيث إن الفيلم إنتاج ألماني مصري، وأيضا واجهت صعوبة الجمهور المستهدف وفكرت كثيراً فيه، وما هي نظرتهم للنساء".

فيما أشارت إلى حرصها الشديد خلال الفيلم التركيز على المجتمع المسيحي في مصر، مشددة على أنها طرحت رؤيتها على هيئة تساؤلات، لافتة إلى أن الجمهور أشاد بصدق المشاعر بالعمل ومدى تجسيد أبطاله لأدوارهم بحرفية عالية، فضلًا عن أن الجمهور لم يصدر أحكامًا على بعض أبطال الفيلم برغم صراعهم.

وقالت "رابيل" عن سر اختيارها لهذه القصة: "كنت أبحث عن قصص قريبة منا وتشبهنا، وتشبه تفكيرنا وهذا ما وجدته في قصة هدى".

فيما أكدت هدى بطلة الفيلم خلال الندوة على أن العمل وطد علاقتها كثيرا مع ابنتها مريم.