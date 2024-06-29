مصدر أمني ينفي تجمعات مواطنين والادعاء بتأييد دعوات الإخوان التحريضية

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله وجود تجمعات لعدد من المواطنين والادعاء بكونهم مؤيدين لدعواتهم التحريضية.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المقطع المشار إليه كان ضمن وقفة تضامنية مع غزة بمحافظة الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضى نظمها أحد الأحزاب السياسية عقب حصوله على التصاريح اللازمة.

وتابع المصدر أن أحد العناصر الإخوانية الهاربة بالخارج فبرك مقطع صوتى غير حقيقى وأضافه لمقطع الفيديو فى محاولة للإيحاء بكونهم مؤيدين لهم، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق.

ولفت المصدر إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الشائعات.