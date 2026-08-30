ينظم منتدى التراث للثقافة والفن بمحافظة قنا، يوم الثلاثاء المقبل، رابع فعالياته الثقافية والفنية، من خلال أمسية ثقافية وفنية تُقام بمتحف الشاعر عبدالرحمن الأبنودي للسيرة الهلالية، بمشاركة عدد من الشعراء والمثقفين والمهتمين بالتراث والفنون.

وتتناول الأمسية ثلاثة محاور رئيسية، تسلط الضوء على جوانب متنوعة من التراث الأدبي والشعري في محافظة قنا، إلى جانب بحث المضامين التربوية التي تحملها السيرة الهلالية ودورها في تشكيل الوعي والحفاظ على الموروث الثقافي.

وتناقش الأمسية في محورها الأول ملامح فن شعر المربعات القنائي، وما يميزه من خصائص فنية وتعبيرية ارتبطت بالبيئة المحلية والتراث الشعبي.

ويتناول المحور الثاني ملامح شعر العامية القنائي، من خلال استعراض خصوصية التجربة الشعرية العامية في قنا، وما تعكسه من ملامح المجتمع وثقافته وتراثه.

أما المحور الثالث، فيتناول المضامين التربوية للسيرة الهلالية، وما تتضمنه من قيم ودروس ومضامين يمكن قراءتها في سياق دور التراث الشعبي في تشكيل الوعي ونقل الخبرات والقيم بين الأجيال.

وتستضيف الأمسية عددًا من شعراء المحافظة، وهم الشاعر عادل صابر، والشاعر أحمد الشباط، والشاعر حمدي حسين، وذلك في حضور اللواء محمد نبيل، مستشار محافظ قنا للتنمية الحضرية، ولفيف من المثقفين والفنانين والمهتمين بالفنون والتراث والثقافة.

وتقام الفعالية تحت إشراف أحمد شلقامي، مدير عام المتاحف القومية، فيما يدير الأمسية الدكتور أحمد سعد جريو، عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس الأعلى للثقافة سابقًا.

وتأتي الأمسية في إطار برنامج منتدى التراث للثقافة والفن، الذي يستهدف تسليط الضوء على التراث الثقافي والفني المصري، وفتح مساحات للحوار حول القضايا المرتبطة بالفنون ودورها في تشكيل الوعي والحفاظ على الهوية الوطنية، من خلال لقاءات تجمع المتخصصين والمهتمين بمجالات الثقافة والفنون والأدب.

وكان منتدى التراث للثقافة والفن قد أطلق أولى فعالياته بمحافظة قنا في مايو الماضي، حيث ناقشت الجلسة الافتتاحية قضية الأغنية وتأثيرها في تشكيل الوعي الثقافي والانتماء المجتمعي، وشهدت مشاركة نخبة من المتخصصين والمهتمين بالعمل الثقافي والفني، إلى جانب تقديم فقرات شعرية وفنية.

كما نظم المنتدى في شهر أغسطس الجاري فعالية بعنوان «العامية والفصحى في الأغنية المصرية»، بمشاركة فرقة قنا القومية للموسيقى العربية، وتناولت حضور اللغتين العامية والفصحى في الأغنية المصرية، والتأثيرات اللغوية والفنية المتبادلة بينهما، إلى جانب بحث دور الكلمة في صياغة مضمون الأغنية وقدرتها على التعبير عن المجتمع وملامح هويته الثقافية.

ويواصل منتدى التراث للثقافة والفن من خلال فعالياته المتنوعة تقديم مساحة للحوار حول التراث والفنون، وإبراز المواهب والإبداعات المحلية، وتعزيز التواصل بين المهتمين بالثقافة والأدب والموسيقى، بما يسهم في دعم الحركة الثقافية والفنية بمحافظة قنا والحفاظ على عناصر التراث الثقافي وإتاحتها للأجيال الجديدة.