إجراءات استباقية لمستشفيات جامعة طنطا لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

قال الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إن هناك حزمة من الإجراءات الاستباقية اتخذتها جامعة طنطا؛ لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا بالكليات والمستشفيات الجامعية.



ومن ناحيته، أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه جار تجهيز مستشفى الصدر القديم بجامعة طنطا بأحدث المعدات، وتجهيز 10 أسرة للعناية المركزة والغرف المنفصلة، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.



شارك في الجولة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور محمود ذكي عميد كلية الهندسة، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور محمد حنتيرة مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور محمد البديوي، والدكتور حسني دوير مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة.