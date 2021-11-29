السفير الأمريكي الجديد يصل إسرائيل: سأعيش في القدس وأتطلع إلى تمثيل التنوع الكامل للأمريكيين

وصل السفير الأمريكي الجديد توم نايدس إلى إسرائيل، وذلك بعد أكثر من عشرة أشهر على تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.



وفي رسالة فيديو، نُشرت على موقع تويتر اليوم الاثنين، قال نايدس إنه يتشرف "بالخدمة في هذا البلد الجميل".



وأضاف :"أتطلع إلى تمثيل التنوع الكامل للأمريكيين، الذين قد تختلف خلفياتهم ومعتقداتهم، لكنهم متحدون في القيم الأمريكية الأساسية الخاصة بالحرية والديمقراطية وإتاحة الفرص. وهو ما ينطبق أيضا في إسرائيل".



وقال إنه سيعيش في القدس. وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد نقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس عام 2018.



وكان السفير السابق ديفيد فريدمان يدعم بوضوح السياسات الموالية لإسرائيل والمؤيدة للاستيطان.