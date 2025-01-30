الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق التبادل بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية للأنباء.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن من بين الأسرى المحررين 32 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد و48 أسيرا من أصحاب الأحكام العالية، بالإضافة إلى 30 أسيرا من الأطفال.

ووصلت حافلات الأسرى التي غادرت سجن عوفر إلى بيتونيا، فيما ذكرت مراسلة "معا" بالقدس، أن الأسرى المقدسيين وصلوا إلى منازلهم بالقدس.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال هدد عائلات الأسرى المفرج عنهم من الاحتفال بالتحرر، كما قمعت قوات الاحتلال الأهالي في بيتونيا بقنابل الغاز المسيل للدموع بالتزامن مع خروج حافلات الأسرى باتجاه مدينة رام الله.

وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال منعت عددا من عائلات الأسرى المبعدين من السفر للقاء أبنائهم.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيتونيا وأطلقت قنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة نحو 20 مواطنا، منهم 3 بالرصاص الحي، بينما أغلقت الجرافات طرقا فرعية لمنع المواطنين من سلوكها للوصول إلى "سجن عوفر" لاستقبال الأسرى، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واحتشد مئات المواطنين وذوو المعتقلين في مجمع رام الله الترويحي، لاستقبال الأسرى المفرج عنهم من سجن "عوفر".