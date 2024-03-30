لاعبو الاتفاق: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع الأهلي

اعتبر لاعبو الاتفاق أن التعادل أمام الأهلي 2 /2، هو تعادل بطعم الخسارة بعدما خطف الأهلي النقطة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي جرى بينهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وقال اللاعب علي هزازي في تصريحات عقب نهاية اللقاء: " تعادل بطعم الخسارة، كنا نتمنى تحقيق الفوز وإهدائه للجماهير لكن إهدار الفرص حرمنا من توسيع النتيجة وهو ما منح الفرصة للأهلي للعودة."

وأضاف هزازي: "سنخوض المباريات المبتقية وكأنها نهائي لأننا نسعى لحجز مركز آسيوي".

من جانبه قال اللاعب موسى ديمبلي : "الفريق قدم مباراة جيدة سعيًا وراء تحقيق الفوز ولعل عودة الفريق من التأخر بهدف للتقدم بهدفين تعكس الرغبة لدى اللاعبين في تحقيق الفوز لكن لم يكن التوفيق حليفًا للفريق في الدقائق الأخيرة".

وأضاف ديمبلي أنه يشعر بالإحباط بعد هذا التعادل بعد أن كان الفوز قريبًا من الاتفاق، لكن في النهاية هذه كرة القدم وعلى الفريق الاستعداد بقوة للمباريات القادمة.

ويحتل الاتفاق المركز السادس برصيد 36 نقطة في ترتيب الدوري السعودي، وهو يبتعد بفارق عشر نقاط خلف المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.