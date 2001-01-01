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تقارير تكشف راتب ماني مع النصر السعودي

د ب أ
نشر في: الأحد 30 يوليه 2023 - 3:21 ص | آخر تحديث: الأحد 30 يوليه 2023 - 3:21 ص

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن صفقة الدولي السنغالي ساديو ماني، التي ستتم بعد الكشف الطبي عليه، اليوم الأحد، في مدينة دبي الإماراتية، تمهيدًا للتوقيع رسميا لنادي النصر السعودي، ستكلف النادي العاصمي في العام الواحد 80 مليون يورو.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن أن مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، سيوقِّع في اليوم ذاته عقدًا، يدافع بموجبه عن الأصفر العاصمي حتى 2026.

ووفقًا للمصدر، بلغت عائدات النادي البافاري من الصفقة 30 مليون يورو، فيما سيتقاضى ماني 40 مليونًا راتبًا سنويًّا، إضافةً إلى عشرة ملايين "مكافآت البطولات" عند تحقيقها.

وانتقل النجم السنغالي إلى بايرن ميونيخ قادمًا من ليفربول الإنجليزي، الصيف الماضي، ووقَّع معه عقدًا، يمتدُّ ثلاثة أعوام مقابل 32 مليون يورو.


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