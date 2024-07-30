ياسر عبد الرؤوف: ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا غير صحيحة

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أكد ياسر عبد الرؤوف، الحكم السابق، أن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا غير صحيحة، وأن هذا القرار غير مسار المباراة.

قال ياسر عبد الرؤوف في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" وسام أبو علي تحايل بكل الأشكال، وركلة الجزاء غير صحيحة وقرار غير موفق من الحكم".

أضاف عبد الرؤوف:" هناك مخالفتان وكان الأصح احتساب المخالفة الأولى وهي تحايل مهاجم الأهلي".

أتم ياسر عبد الرؤوف:" قرار غير مسار المباراة".

ونجح الأهلي في التغلب على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدف، في لقاء مؤجل من الجولة الـ19 بالدوري الممتاز.