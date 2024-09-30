رئيس وزراء كندا: قلقون من المواجهات التي تستهدف المدنيين في لبنان



أعرب رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، خلال اتصال أجراه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، عن قلقه الشديد من المواجهات الدائرة في لبنان التي تستهدف المدنيين.

وأعرب ترودو، خلال اتصال أجراه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، "عن تضامنه مع لبنان"، مشددا على "ضرورة وقف التصعيد والعودة إلى الحلول السلمية".

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت منذ 23 سبتمبر الحالي سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان والعاصمة بيروت.

وطالت الغارات الإسرائيلية منازل المواطنين والمنشآت والطرقات، وأسفرت عن استشهاد وجرح المئات، كما أسفرت عن موجة نزوح كثيفة من المناطق المستهدفة.