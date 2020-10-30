الزراعة في أسبوع: لقاءات مع مسئولين أجانب وورش عمل حول تحديث الري الحقلي

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" العاشر، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 23 وحتى 29 أكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وتضمن التقرير، استقبال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، للبعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" برئاسة مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأدنى اوميت مانسيز، وتم بحث مشروعات الإيفاد المنفذة في مصر والمشروعات الجاري تنفيذها خاصة المتعلقة بتحديث نظم الري.

وشارك وزير الزراعة، في اجتماع لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، مؤكدا لأن نجاح الصادرات الزراعية هو نجاح للدولة المصرية بالكامل، مشيدا بالجهود التي يقوم بها المصدرين والمزارعين والمنتجين، وما حققوه من انجاز هذا العام رغم ظروف ازمة فيروس كورونا.

واستقبل القصير، سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي ترينتيف، لبحث أوجه التعاون الزراعي وتسهيل تبادل السلع الزراعية ونقل الخبرات في مجال المعدات والبحوث الزراعية.

وخلال الأسبوع ذاته، افتتح وزير الزراعة، ورشة عمل الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، حيث تم على هامش الإحتفال تكريم المزارعين الذين حققوا أعلى إنتاجية لمحصول القمح هذا العام.

وشهد هذا الاسبوع إطلاق فعاليات ورشة العمل التدريبية، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المركز الاقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الادنى، بعنوان: "استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في الإرشاد الزراعي"، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، حيث أكد المشاركون على عدد من التوصيات الهامة على رأسها: "ضرورة التوسع في تنفيذ المنصات الإرشادية التعليمية على مواقع الإنترنت وتطبيقات التليفون المحمول" والترويج لها وتعميم سبل الإستفادة منها، بما يساهم في توصيل المعلومات للمزارع بشكل جيد وسريع، إلى جانب إنشاء مجموعات مشتركة في وسائل التواصل الإجتماعي، للمساهمة في توسيع وسرعة انتشار المعلومة وضمان قوة تأثيرها.

وشهدا هذا الأسبوع، أيضا إعلان قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ملخص بأهم ما تم من أشطة، حيث تم إصدار "436" ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، فضلاً عن الموافقة على تسجيل "164" تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 91 محلية، 73 مستورده، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، كما إعتمد مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة وزير الزراعة مبلغ 576 مليون جنيه لـ3 آلاف و700 مستفيد ولتسمين وتغذية 37 ألف رأس ما بين محلية ومستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو، كما عُقد الإجتماع التنسيقي بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية، لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالمشروعات القومية التى توفرها الدولة والوزراة للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجهها.

وشمل تقرير هذا الأسبوع، إعلان الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن أنه تم حتى الآن زيارة 61 ألف و501 منزل في 3 آلاف و433 قرية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك استكمالاً لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية على مستوى الجمهورية، كذلك أعلن مركز بحوث الصحراء، تقديم كافة أوجه الدعم لمزارعي محصول الزيتون بمحافظة مطروح، وخاصة بالتزامن مع بدء موسم جني ثمار الزيتون، والذي تشتهر به المحافظة، حيث تم تشغيل معصرة وحدة الإنتاج الزراعي بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وإتاحة خدماتها بأسعار مخفضة للمزارعين.

وشهد هذا الأسبوع، أيضا جهود مكثفة بمحافظة الوادي الجديد لسرعة إنجاز منظومة تحديث الري الحقلي بالمحافظة، حيث زار وفد من أعضاء جمعية شباب الأعمال بالمحافظة لمناقشة تحديث أحد الآبار وتجهيزها كنموذج إرشادي يظهر علي أرض الواقع الفروق الجوهرية للنظام الحديث، كما تم تنظيم عدد من الندوات الارشادية لتوعية المزارعين بأهمية التحول للنظم الحديثة.