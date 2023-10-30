 استهداف قاعدة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مجددا في شرق سوريا - بوابة الشروق
الإثنين 30 أكتوبر 2023 9:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

استهداف قاعدة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مجددا في شرق سوريا

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 8:42 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 8:42 م

أعلنت ميليشيا موالية لإيران مسؤوليتها اليوم الاثنين عن هجوم صاروخي على قاعدة لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في شرق سوريا.

وقالت جماعة المقاومة الإسلامية في العراق إنها أطلقت صواريخ على "قاعدة الاحتلال الأمريكي" في حقل غاز "كونيكو".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "سقطت أربعة صواريخ مصدرها مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية في القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو للغاز، تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية لقوات التحالف الدولي".

وأضاف المرصد أنه سمع دوي الانفجارت في منطقة القاعدة العسكرية مما أجبر قافلة التعزيزات إلى التوقف قبل دخولها إلى القاعدة.

وقال المرصد السوري ومقره بريطانيا إنه "بالتوازي مع ذلك، حلقت طائرات التحالف الدولي في أجواء المنطقة، واستهدفت نقاط تمركز للميليشيات الإيرانية في قريتي طابية شامية ومراط بريف دير الزور، ودمرت منصات لإطلاق الصواريخ".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك