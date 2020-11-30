العثور على نوع غريب وجديد تماما من التفاح

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عثر بريطانى عاشق للطبيعة «بالصدفة» على نوع غريب و«جديد تماما» من التفاح، وذلك خلال تجوله فى منطقة ريفية قريبة من مقاطعة ويلتشير.

وحسب صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فإن آرتشى توماس عثر على تفاحة سقطت على طريق قرب منطقة تدعى «وادى نادر»، وذلك فى وقت سابق من شهر نوفمبر الجارى.

وذكر توماس: «لم تكن مثل أى تفاحة رأيتها من قبل. ليست عادية على الإطلاق. لقد سقطت من شجرة قديمة ووحيدة فى المنطقة»، وفقا لشبكة سكاى نيوز.

وتابع: «رغم أننى لست خبيرا فى الفواكه فقد شعرت أن هذه التفاحة جديدة تماما».

وعرض الرجل التفاحة على العلماء، فأكدوا أن الثمرة نتجت عن «طفرة طبيعية» ولم تتعرض لعملية تهجين اصطناعية.

وأوضح الخبير فى الجمعية البستانية الملكية ببريطانيا جيم أربورى، أن الفاكهة لم تكن صنفا مزروعا بل هى «نوع جديد تماما»، مضيفا: «تبين أنها من إنتاج شجرة عمرها لا يقل عن 100 عام».

وبعد حصوله على «تأكيد العلماء»، قال توماس إنه يأمل أن يسجل هذه التفاحة بشكل رسمى، وأن تطلق تسمية خاصة عليها.