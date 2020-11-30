الهند تسجل 38 ألفا و772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين، تسجيل 38 ألفا و772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار الساعات ال(24) الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و431 ألفا و692 حالة إصابة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية، أنه تم تسجيل 443 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار ال24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات 137 ألفا و139 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.