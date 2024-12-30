 مصدر أمني: وفاة ضابط شرطة وفردين في انفجار غازي بأكاديمية الشرطة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصدر أمني: وفاة ضابط شرطة وفردين في انفجار غازي بأكاديمية الشرطة

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 1:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 1:14 ص

قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية ان إنفجار غازى وقع أثناء أعمال الصيانة بأحد المخازن بأرض فضاء داخل أكاديمية الشرطة، و اسفر ذلك عن ووفاة ضابط شرطة وفردين.


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