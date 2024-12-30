مصدر أمني: وفاة ضابط شرطة وفردين في انفجار غازي بأكاديمية الشرطة

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قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية ان إنفجار غازى وقع أثناء أعمال الصيانة بأحد المخازن بأرض فضاء داخل أكاديمية الشرطة، و اسفر ذلك عن ووفاة ضابط شرطة وفردين.