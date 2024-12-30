مصدر أمني: وفاة ضابط شرطة وفردين في انفجار غازي بأكاديمية الشرطة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية ان إنفجار غازى وقع أثناء أعمال الصيانة بأحد المخازن بأرض فضاء داخل أكاديمية الشرطة، و اسفر ذلك عن ووفاة ضابط شرطة وفردين.