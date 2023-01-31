الرئيس الليتواني: يجب تجاوز الخطوط الحمراء عندما يتعلق الأمر بتسليم الأسلحة لأوكرانيا

قال الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، إنه يجب على الغرب إبقاء جميع خياراته مفتوحة عندما يتعلق الأمر بتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، والذي يشمل إرسال الطائرات المقاتلة التي هناك حاجة شديدة إليها.



وقال ناوسيدا في مقابلة مع التلفزيون الليتواني، إنه "يجب تجاوز هذه الخطوط الحمراء"، وذلك في إشارة إلى التحفظات بشأن الطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى التي تطلب أوكرانيا الحصول عليها.



ويرفض كل من المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأمريكي جو بايدن، حتى الآن طلب كييف الحصول على الطائرات، بينما لم تستبعد فرنسا تسليم الطائرات من حيث المبدأ. وقد طلب الأوكرانيون الحصول على الطائرات عدة مرات.



وقال الزعيم الليتواني إن أنظمة الأسلحة هذه تعد "مساعدة عسكرية لا غنى عنها".



وأضاف ناوسيدا، في مقابلة أجريت معه مساء أمس الاثنين، قائلا: "في هذه المرحلة الحاسمة من الحرب، عندما تكون نقطة التحول وشيكة، من الضروري أن نتحرك بدون تأخير".



ويذكر أن ليتوانيا عضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).