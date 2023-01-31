ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجد في باكستان إلى 59 قتيلا

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ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجدا مزدحما في مدينة بيشاور الباكستانية إلى ما لا يقل عن 59 قتيلا معظمهم من عناصر الشرطة .

كما أصيب 157 شخصا آخرين في الانفجار الذي وقع داخل منطقة تخضع لإجراءات أمنية مشددة بالقرب من مقر الشرطة، حسبما قال مسؤولون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويعد الهجوم أحد أكثر الهجمات دموية في باكستان خلال سنوات وقد وقع أثناء صلاة الظهر في المسجد.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم في بيشاور، الواقعة قرب الحدود مع أفغانستان.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ليدي ريدينج أكبر منشآة صحية في بيشاور.

وقال متحدث باسم المستشفى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن معظم الأشخاص الذين تأكدت وفاتهم من عناصر الشرطة.

ويرقد ما لا يقل عن 65 شخصا في المستشفى لتلقي العلاج. وقال عاصم خان، المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينج، أكبر منشأة صحية في المدينة، إن عشرات آخرين أصيبوا بجروح طفيفة خرجوا بالفعل.

وقال قائد شرطة المدينة محمد إعجاز خان للصحفيين إنه يعتقد أن الانفجار كان تفجيرا انتحاريا.

وعرضت وسائل إعلام محلية صورا للمسجد المتضرر بينما كان رجال الإنقاذ يحاولون إنقاذ أشخاص محاصرين تحت الأنقاض. وانهار جزء من المبنى وانهار السقف.

وقال قائد الشرطة إعجاز خان إن القاعة الرئيسية للمسجد كانت تتسع لحوالي 300 شخص وكانت مكتظة تقريبا وقت الانفجار.

وقال أمجد خان، وهو ضابط في أكاديمية بيشاور القضائية التي يقع مكتبها في مكان قريب، إنه شعر بهزة قوية من صوت وشدة الانفجار.

وأضاف في تصريح لـ (د.ب.أ): "إنه يذكرني بتلك الأيام التي كانت تحدث فيها تفجيرات يومية في بيشاور. الجميع خائفون الآن. يخشى الأشخاص على سلامتهم، خاصة في المناطق التي تتواجد فيها قوات الأمن".

وقال شرطي نجا من الهجوم لقناة جيو نيوز إن الانفجار "القوي" وقع لحظة بدء الصلاة.

وقال: "كان الدخان في كل مكان بعد الانفجار".

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجوم "بأشد العبارات الممكنة".

وقال: "إنه لأمر بغيض بشكل خاص أن مثل هذا الهجوم وقع في مكان للعبادة. إن حرية الدين وحرية المعتقد والقدرة على العبادة بسلام هي حق أساسي من حقوق الإنسان".

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التفجير، مضيفا أن تنفيذ تفجير داخل المسجد يثبت أن المتورطين في الهجوم" ليس لهم علاقة بالاسلام".

وقال: "هؤلاء الارهابيون يحاولون بث الخوف من خلال استهداف من يقومون بتأدية واجبهم بالدفاع عن باكستان" مؤكدا أن الحكومة الائتلافية سوف تتخذ إجراء صارما ضد المتورطين.

وذكر وزير الدفاع خواجه محمد آصف لقناة جيو نيوز إن سقف المسجد سقط بسبب شدة الانفجار، مضيفا أن المستشفات مكتظة بالمصابين.

وأدان وزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري الهجوم، وقال إنه يجب اتخاذ إجراء صارم ضد الارهابيين ومؤيديهم ومن يقدمون لهم المساعدة.