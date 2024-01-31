روسيا تعلن انتهاء مشكلة انقطاع الإنترنت

أعلنت وزارة الرقمنة الروسية في موسكو مساء الثلاثاء أنه تم حل المشكلات الفنية التي أدت إلى انقطاع الإنترنت على نطاق واسع.

وواجه الملايين من مستخدمي الهواتف المحمولة في روسيا مشاكل مؤقتة في الوصول إلى مواقع الإنترنت أو التطبيقات من نطاق "آر يو" يوم الثلاثاء.

وأفاد المستخدمون في العاصمة الروسية موسكو بأن تطبيقاتهم المصرفية لا تعمل، وأن بوابات الخدمة والشبكات الاجتماعية والمواقع الإخبارية غير متوفرة أيضا.

وألقت وزارة التنمية الرقمية الروسية باللوم على قضايا تقنية غير محددة في الاضطراب، الذي تم الشعور به في عدة أجزاء من روسيا. ولا يزال الوصول إلى المواقع التي لا تحتوي على نطاق "آر يو" مثل النطاق الألماني "دي إي"، متاحا من موسكو عبر الهواتف المحمولة.

ولم تقدم السلطات سببا محددا لتعطل الخدمات.

وحذر خبراء تكنولوجيا مستقلون من أن هناك خططا في روسيا لإنشاء شبكة إنترنت روسية مستقلة، تحاول تجاوز البنية التحتية التي تدير حركة الويب العالمية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انقطاعات واضطرابات في الخدمة.