طالب نادي الزمالك رابطة الأندية المصرية المحترفة بـ3 مطالب عاجلة، بعد قرار التراجع عن عقوبة خصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية الموسم، على خلفية الانسحاب من قمة الدور الثاني من الدوري.

وكتب نادي الزمالك في بيان رسمي: «أرسل نادي الزمالك اليوم الاثنين خطاباً رسمياً إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة بناء على الأنباء المتداولة منذ أمس بخصوص صدور قرار جديد من مجلس إدارة الرابطة بتعديل القرار رقم (50) السابق إخطار نادي الزمالك به.

وأشار نادي الزمالك في خطابه إلى أنه الطرف الرئيسي للموضوع محل القرار المذكور ولم يتم إخطاره حتي الآن بالقرار الجديد المنوه عنه بالبيان الأخير بتاريخ 30 مارس 2025.

وأضاف البيان: «ومع حفظ حق النادي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فإن نادي الزمالك يطلب على وجة السرعة بموافاتنا بالرد الرسمي على النقاط الثلاث التالية:

صورة كاملة من القرار الجديد للرابطة.

بيان تفصيلي بأسباب ذلك القرار إن وجد.

صورة محضر اجتماع الرابطة الذي صدر فية القرار المشار إليه وكافة المستندات والوثائق ذات الصلة إن وجدت».

ويؤكد نادي الزمالك أنه مع احترامه لكافة الأطراف ذات الصلة فإن عدم موافاتنا بشيء مما تقدم يعد إقرار منكم بعدم تحققه وعدم وجوده.

وكانت رابطة الأندية أرسلت خطاباً إلى نادي الزمالك برقم صادر 707 في 15 مارس 2025 والمتضمن رقم (50) بشأن مبارة النادي مع فريق النادي الأهلي التي كان مقرراً إقامتها يوم 11 مارس 2025 والذي جاء به تطبيقاً للائحه اعتبار الزمالك فائز 3 / صفر وخصم ثلاث نقاط من المنافس بالإضافة للغرامات والعقوبات المالية.

ورفض الأهلي خوض مباراة القمة يوم 11 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري، بسبب عدم استقدام حكام أجانب، لتقرر الرابطة اعتباره منسحبًا أمام الزمالك.

وأعلنت الرابطة معاقبة الأهلي بخسارة القمة اعتباريًا 3-0، بالإضافة لخصم 3 نقاط أخرى في نهاية الموسم، قبل أن تتراجع عن خصم الـ3 نقاط إضافية.