محافظ المنيا يستجيب لمطالب أهالي الحاج قنديل وتل بني عمران خلال جولة ميدانية

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عددا من أهالي قريتي تل بني عمران والحاج قنديل بمركز ديرمواس، خلال جولته الميدانية اليوم، لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بالقرى، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.

وخلال اللقاء، استعرض أهالي قرية الحاج قنديل، عددًا من المطالب المتعلقة بالخدمات الأساسية، من بينها عدم وصول مياه الري إلى بعض الأراضي الزراعية، ووجود مزرعة سمكية تحتاج إلى تدخل ودعم من الجهات المختصة بقطاع الري لتحسين منظومة توزيع المياه بالمنطقة.

ووجّه محافظ المنيا، بالتنسيق الفوري مع مسؤولي الري لدراسة المشكلة ميدانيًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المياه إلى الأراضي المحتاجة وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية، بما يلبي احتياجات المزارعين ويحافظ على الرقعة الزراعية.

وطالب الأهالي، بإنشاء مكتب بريد وتوفير ماكينة صراف آلي (ATM) لخدمة المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات من سكان القرية، والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات البريدية والمالية.

ووجّه المحافظ، بدراسة المطلب والتنسيق مع الجهات المعنية لبحث إمكانية توفير الخدمة لأهالي القرية.

وأكد كدواني، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية تهدف إلى الوقوف على احتياجات الأهالي على أرض الواقع ومتابعة سرعة الاستجابة لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.