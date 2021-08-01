الحماية المدنية تسيطر على حريق بمكتبة في محرم بك وسط الإسكندرية

سيطرت سيارة إطفاء تابعة لقوات الدفاع المدني ومكافحة الحريق في الإسكندرية، اليوم السبت، على حريق نشب في مكتبة، واقعة بشارع عبدالقادر الغرياني، مع مصطفي عبادي، منطقة الرصافة، محرم بك، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق بمكتبة كائنة في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، وسط المحافظة.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على الحريق، بإخماد النيران، وتبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى باقي المحال التجارية المجاورة، أو العقار الذي تعلوه المكتبة.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد رجحت المعاينة الأولية، أن يكون الحريق ناجمًا عن حدوث ماسِ كهربائي، حيث تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.