 الحماية المدنية تسيطر على حريق بمكتبة في محرم بك وسط الإسكندرية - بوابة الشروق
الأحد 1 أغسطس 2021 12:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن أداء المنتخب الأوليمبي بعد الخروج من ربع نهائي أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمكتبة في محرم بك وسط الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: السبت 31 يوليه 2021 - 11:51 م | آخر تحديث: السبت 31 يوليه 2021 - 11:51 م

سيطرت سيارة إطفاء تابعة لقوات الدفاع المدني ومكافحة الحريق في الإسكندرية، اليوم السبت، على حريق نشب في مكتبة، واقعة بشارع عبدالقادر الغرياني، مع مصطفي عبادي، منطقة الرصافة، محرم بك، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق بمكتبة كائنة في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، وسط المحافظة.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على الحريق، بإخماد النيران، وتبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى باقي المحال التجارية المجاورة، أو العقار الذي تعلوه المكتبة.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد رجحت المعاينة الأولية، أن يكون الحريق ناجمًا عن حدوث ماسِ كهربائي، حيث تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك