أردوغان يوبخ الولايات المتحدة واليونان بشأن الخلاف الصاروخي الروسي

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وبخ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة، بسبب فرضها عقوبات على تركيا لشرائها صواريخ روسية من طراز "إس-400"، ومنعها من شراء طائرات حربية من طراز "إف-35"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الحكومية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن أردوغان القول: "نتساءل كيف سترد الولايات المتحدة على تفعيل أنظمة (إس-300) أمام القوات الجوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأضاف الرئيس التركي أن "المسألة لا تتعلق باستخدام أنظمة الدفاع الجوي الروسية والمنتجات العسكرية الأمريكية سويا، ولكن بتركيا نفسها. إنهم لا يعطوننا طائرات من طراز (إف-35)، ولكن يردون على أنظمة دفاع بديلة نقوم بشرائها، ويفرضون عقوبات تمتد إلى قضايا سخيفة. صراحة، نحن لا نهتم بأي من ذلك تماما"، دون أن يخوض في تفاصيل.

وقال: "لن نستخدم أبدا طائرات من طراز (إف-35) و(إس-400) داخل نفس النظام".

واتهم اردوغان اليونان باستهداف الطائرات التركية بمنظومتها للدفاع الجوي إس-300، وبارتكاب "عمل عدائي"، وقال إنها بذلك تتحدى حلف الناتو وحلفاءه.

ومن جانبها، نفت أثينا هذه الاتهامات.

وأفادت الأناضول، من بين وكالات أخرى، الأسبوع الماضي بأن الطائرات التركية تعرضت "للمضايقة" من قبل نظام الدفاع اليوناني المتمركز في جزيرة كريت، وذلك نقلا عن وزارة الدفاع في أنقرة.

وذكرت أن الطائرات التركية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.

ووصلت العلاقات بين البلدين حاليا إلى أدنى مستوى لها بسبب سلسلة من الصراعات، أهمها اتهام الحكومة اليونانية لأنقرة بانتهاك المجال الجوي اليوناني بشكل متكرر.