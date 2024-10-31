دافع الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق عن نجم فريق العين الإماراتي يحيى نادر بعد الاتهامات الكثيرة والهجوم العنيف الذي تعرض له عقب مباراة الأهلي والعين في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتسبب يحيى نادر في تسجيل وسام أبوعلي لهدف الأهلي الأول بعدما مرر الكرة بطريق الخطأ لحارس مرماه فقطعها وسام ووضعها في المرمى.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: «السوشيال ميديا بقت قوة لا يستهان بيها لكنها بتبقى أحيانا صعبة جدا خاصة لما بتيجي في سكة تخوين أو تشكيك، يعني يحيى نادر ده من أصول مصرية وهو ابن صديقنا نادر الشريف وكان طلع قبل كده مع سيف زاهر وقال أنا أهلاوي وابني يحيى أهلاوي كمان».

وتابع شوبير: «يحيى غلط في الهدف الأول لكن فوجئت باتهامه بالخيانة وبيتعرض لحملة عنيفة، وأيه المشكلة لما يكون أهلاوي؟».

وأضاف شوبير: «فما نعانيه من السوشيال هنا في مصر يعانيه اخواتنا في الإمارات وفي كل مكان لكن دورنا نوضح الأمور للبعض».