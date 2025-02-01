اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة في الدرجة الثانية بسبب خطأ تحكيمي

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إعادة مباراة النجوم ضد آلو إيجيبت ضمن منافسات الجولة 17 من المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية بسبب خطأ تحكيمي.

وأرسلت لجنة المسابقات خطابا للناديين يفيد بإعادة المباراة التي أقيمت يوم 23 يناير الماضي وانتهت بفوز فريق آلو إيجيبت بنتيجة 2-1.

وأوضح اتحاد الكرة في خطابه أنه ثبت وجود خطأ تحكيمي بحصول عبد الرحمن علي لاعب ألو إيجيبت على إنذارين خلال المباراة، مما كان يستوجب طرده، وهو ما لم يحدث.

وأشار إلى أنه تقرر إعادة المباراة في وقت لاحق ستحدده لجنة المسابقات، وتقرر أيضا إيقاف عبد الرحمن علي لاعب آلو إيجيبت في أول مباراة رسمية.