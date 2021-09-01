قالت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي حول الإصابات بفيروس كورونا إن عدد الحالات التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي (23-29 أغسطس) بلغ أقل قليلا من 4.4 مليون حالة إصابة عالميا.

وأوضحت المنظمة أن هذا العدد مماثل للأسبوع السابق، بعد أن كان قد زاد لمدة شهرين تقريبا، وأشار التقرير إلى أن جميع المناطق أبلغت إما عن انخفاض مثل إفريقيا والأمريكتين أو اتجاه مماثل مثل أوروبا وجنوب شرق آسيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك في الحالات الجديدة، باستثناء منطقة غرب المحيط الهادئ التي سجلت زيادة بنسبة 7% مقارنة بالأسبوع السابق.

وذكر التقرير أن عدد الوفيات التي تم الإبلاغ عنها على مستوى العالم هذا الأسبوع كان مماثلا للأسبوع الماضي، حيث تم تسجيل ما يزيد قليلا عن 67 ألف حالة وفاة جديدة، مشيرا إلى تسجيل منطقتي شرق البحر الأبيض المتوسط وغرب المحيط الهادئ، زيادة في عدد الوفيات الأسبوعية بنسبة 9% و16% على التوالي، بينما سجلت منطقة جنوب شرق آسيا أكبر انخفاض 20%.

ولفت التقرير إلى أن العدد التراكمي للحالات المبلغ عنها عالميا يبلغ الآن ما يقرب من 216 مليونا ، والعدد التراكمي للوفيات أقل بقليل من 4.5 مليون.