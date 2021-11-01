الجزائر: وصول أعداد الناخبين لخوض الانتخابات المحلية إلى نحو 24 مليونا

أعلنت الجزائر وصول عدد الناخبين في القوائم الانتخابية لخوض الانتخابات المحلية المقرر عقدها في 27 نوفمبر المقبل إلى 23 مليونا و717 ألفا و479 ناخبا.

وأوضح رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، خلال ندوة صحفية له اليوم الأحد، أن هذا الرقم يعد دليلا على "اهتمام ووعي المواطن بواجب الإدلاء بصوته الانتخابي".

وأكد شرفي اتخاذ كافة الإجراءات من أجل إنجاح الموعد الانتخابي المقبل وتزويد كافة المقار الانتخابية على مستوى 58 ولاية جزائرية بالأدوات والمعدات اللوجستية اللازمة.

وأضاف أن هناك ما يزيد على 800 ألف شخص من القائمين على العملية الانتخابية في أكثر من 13 ألف مركز انتخابي.