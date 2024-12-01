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يرى محمد صلاح نجم هجوم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني أن مباراته التي خاضها مع فريقه ضد مانشستر سيتي على ملعب انفيلد قد تكون الأخيرة ضد نفس الفريق في ظل نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم وعدم وضوح الرؤية بخصوص مستقبله.

وحقق ليفربول فوز عزز به صدارته للدوري الإنجليزي بهدفين دون مقابل في مباراة شهدت تألق صلاح بصناعته الهدف الأول وتسجيل الهدف الثاني.

وقال صلاح في تصريحات لسكاي سبورت :" بالتأكيد تجديد العقد يشغل تفكيري .. ولكن حتى الأن هذة كانت المباراة الأخيرة لي ضد السيتي هنا في الانفيلد".

وأضاف :" الحماس كان رائع في مباراة اليوم .. أتمنى أن نختم الموسم بالفوز بالدوري ووقتها سنرى ما سيحدث".