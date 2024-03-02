التعاون الدولي: البرنامج القطري للفاو في مصر يعزز جهود التنمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في مصر، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.



يأتي ذلك على هامش فعاليات توقيع البرنامج القطري لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، بما يعزز جهود وأولويات التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الدخول والظروف المعيشية في المناطق الريفية.



وعبرت وزيرة التعاون الدولي، للمدير العام لمنظمة "الفاو"، عن تقديرها للجهود التي تبذلها المنظمة في مصر لدعم الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتكامل مع المنظمات الأممية الأخرى، وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، متطلعة أن تشهد الفترة المقبلة توسعًا في أعمال المنظمة في مصر، وبما يعزز من قيمة وأثر واستدامة الأنشطة الإنمائية بما يتسق مع مستهدفات ورؤية الدولة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتنمية.



وأكدت المشاط، أهمية البرنامج القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر، الذي يعمل على تعزيز جهود التنمية في مصر، انطلاقًا من محاور وأهداف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023 - 2027 الذي تم إطلاقه خلال مايو الماضي، ويتضمن 5 محاور رئيسية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات، ويتسق مع الأولويات الوطنية متمثلة رؤية مصر 2030، الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية، ويتكامل أيضًا مع المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.



وأوضحت أنه من خلال دور الوزارة كمنسق وطني للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، والرئيس المشارك للجنة التسيير المشتركة مع المنسق المقيم للامم المتحدة في مصر، والدور الرئيسي الذي تقوم به الوزارات والجهات الوطنية في مجموعات النتايج الفنية بمشاركة الوكالات الأممية، ومن بينهم منظمة الفاو، وعبر منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تنظمها وزارة التعاون الدولي لتحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.



وأكدت أنه سيتم تعزيز العمل المشترك من أجل تعزيز حشد التمويلات الإنمائية المقدرة للبرنامج القطري الجديد لمنظمة "الفاو" في مصر، والتي تبلغ قيمته 71 مليون دولار، يتم تمويلها بشكل رئيسي من خلال شركاء مصر في التنمية، لافتة إلى تكامل الجهود بين مختلف الشراكات يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعاون الإنمائي وتدخلات الأمم المتحدة المختلفة لتحقيق المستهدفات التنموية.



جدير بالذكر أن البرنامج السابق للمنظمة تم تنفيذه خلال الفترة من 2018 -2022، وبلغت قيمة التمويلات في إطاره نحو 32.6 مليون دولار.



ووقعت وزيرة التعاون الدولي، خلال يوليو الماضي، منحة بقيمة 10 ملايين دولار، مع السفير الكندي بالقاهرة، لتعزيز جهود الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية، من خلال مشروع "تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر"، وذلك في إطار التكامل مع جهود الحكومة لتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.



ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الجهات الوطنية من بينها وزارات البيئة، والزراعة، والتنمية المحلية، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو".



وخلال زيارتها لروما في فبراير 2023، التقت وزيرة التعاون الدولي، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وذلك ضمن فعاليات الدورة 46 لاجتماع مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".



وخلال العام الماضي، نظمت وزارة التعاون الدولي، أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وتم خلاله زيارة العديد من المشروعات التنموية في المحافظات في مختلف القطاعات، وتم تفقد بعض المشروعات المنفذة في محافظات الصعيد بالتعاون بين منظمة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي، والجهات الأخرى ذات الصلة.



وتضم المحفظة التعاون بين مصر ومنظمة "الفاو"، 79 مشروعًا في 124 موقعًا في مختلف أنحاء مصر، من بينها 59 مشروعًا تم الانتهاء منها، و20 مشروعًا يجري تنفيذها في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.