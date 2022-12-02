عرضت إدارة مهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، في حفل افتتاح الدورة التاسعة فيلم"عروس المطر" للمخرج حسين حسن، والذي حظي بنسبة مشاهدة كبيرة حيث افترش الجمهور ممرات القاعة وظل واقفا" على جانبي القاعة حتى انتهاء عرض لتناوله موضوع الدمار والخراب الذي خلفته الحرب ضد داعش من زاوية إنسانية والندوب التي تركتها في النفس.



وصرح حسن عارف مدير إعلام المهرجان أن "دهوك السينمائي" تلقى هذه الدورة ٥٧٠ فيلما، تم اختيار ٩٨ منها للمشاركة في المسابقات المختلفة، من بينها ٥١ فيلما أجنبيا، و٢٧ فيلما كرديا.



وتابع: في هذه السنة يحتل موضوع الهجرة واللاجئين الموضوع الرئيسي لأفلام هذا العام.



وكشف أنه بجانب صالات العرض المخصصة لأفلام المهرجان، سوف تعرض أفلام المهرجان في مخيم دوميز المخصص للاجئين من روجافا.



يذكر أن فعاليات المهرجان تستمر ليوم ٨ ديسمبر الجاري.