يسدل الستار اليوم على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم «قطر 2022»، حيث تقام مبارتان لحساب المجموعة الثامنة، لحسم بطاقة التأهل الأخيرة للدور ثمن النهائي، بعد تأهل البرتغال.

وتبدأ مباريات اليوم في الخامسة مساءً حيث يلتقي منتخب غانا مع الأوروجواي على ملعب ستاد الجنوب، لحساب المجموعة الثامنة، فيما تجمع المباراة الثانية لذات المجموعة بين منتخب البرتغال، الذي ضمن تأهله ومنتخب كوريا الجنوبية، في نفس التوقيت على ملعب ستاد المدينة التعليمية.

وتشهد أولى مباريات اليوم، مواجهة ثأرية بين غانا وأوروجواي بعد مرور 12 عاما على مواجهتهما التاريخية في كأس العالم 2010.

وبينما حجز منتخب البرتغال المقعد الأول لدور الـ16 عن تلك المجموعة منذ الجولة الماضية، في ظل تربعه على الصدارة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، يدور صراع آخر لنيل المقعد الآخر بين منتخبات غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

ويحتل منتخب غانا المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، في حين يحتل منتخبا كوريا الجنوبية وأوروجواي المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويأمل منتخب غانا، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، في اغتنام الفرصة التي أصبحت مواتية أمامه في الصعود للأدوار الإقصائية للمونديال للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما حقق الإنجاز ذاته في نسختي 2006 و2010.

ويضمن الفوز لمنتخب غانا على أوروجواي الصعود للدور المقبل، بينما سيتعين عليه النظر لنتيجة المباراة الأخرى التي تجرى في نفس التوقيت بالمجموعة بين منتخبي كوريا الجنوبية والبرتغال، حال سقوطه في فخ التعادل.

وفي حال تعادل المنتخب الغاني وفوز كوريا الجنوبية، سوف يتساوى الفريقان في رصيد 4 نقاط، ليصبح فارق الأهداف، هو الذي سيحدد المنتخب الصاعد منهما للدور المقبل.

وأحرز منتخب غانا 5 أهداف وتلقت شباكه مثلها بعد أول جولتين في المجموعة، بينما سجل منتخب كوريا الجنوبية هدفين واستقبل 3 أهداف.

من جانبه، يتعين على منتخب أوروجواي، المتوج باللقب عامي 1930 و1950، الفوز على نظيره الغاني، للصعود لدور الـ16 في المونديال للمرة الـ11 من إجمالي 14 مشاركة في كأس العالم، في انتظار نتيجة اللقاء الآخر بين البرتغال وكوريا الجنوبية.

وفي حال فوز منتخب أوروجواي وتعثر منتخب كوريا الجنوبية أمام البرتغال، سواء بالتعادل أو الخسارة، سيصل حينها المنتخب اللاتيني إلى رصيد 4 نقاط، محتلا المركز الثاني في ترتيب المجموعة، ومن ثم يصعد للدور المقبل. ويعيد هذا اللقاء إلى الأذهان مواجهة المنتخبين في دور الثمانية بنسخة البطولة عام 2010 بجنوب أفريقيا، حينما حقق منتخب أوروجواي فوزا مثيرا للجدل بركلات الترجيح على حساب المنتخب الغاني.

وشهدت المواجهة الوحيدة بين المنتخبين في المونديال واقعة مازالت ماثلة في أذهان جماهير كرة القدم، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الرابع، منع لويس سواريز نجم منتخب أوروجواي هدفا لغانا، بعدما أبعد بيده ضربة رأس من دومينيك أدييا، من على خط المرمى، ليقرر حكم المباراة طرد مهاجم المنتخب اللاتيني واحتساب ركلة جزاء للمنتخب الغاني.

وأهدر أسامواه جيان، نجم منتخب غانا في ذلك الوقت، ركلة الجزاء وسط احتفالات صاخبة من سواريز، ليستمر التعادل في الوقت الإضافي ويحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمنتخب أوروجواي، الذي حرم المنتخب الغاني من أن يصبح أول منتخب إفريقي يبلغ الدور قبل النهائي في كأس العالم.

ورغم ذلك، أكد أوتو أدو، مدرب منتخب غانا، أن فريقه لن يسعى للانتقام من أوروجواي، حيث شدد على أن تلك الذكرى المؤلمة لن تقدم حافزا إضافيا لفريقه.

من جانبه، بدا منتخب أوروجواي بعيدا تماما عن مستواه في تلك البطولة، رغم امتلاكه العديد من النجوم الكبار المحترفين بأندية الصفوة في أوروبا مثل فيديريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد الإسباني، وداروين نونيز، جناح ليفربول الإنجليزي، وإدينسون كافاني، مهاجم فالنسيا الإسباني المخضرم.

وطالب دييجو ألونسو، المدير الفني لأوروجواي، لاعبيه بضرورة تحسن الأداء أمام غانا. وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، يسعى منتخب كوريا الجنوبية لاقتناص بطاقة الصعود لدور الـ16، حينما يلتقي مع منتخب البرتغال.

ويأمل منتخب كوريا الجنوبية، الذي يشارك في المونديال للمرة الـ11 في تاريخه، في الحصول على تذكرة التأهل الثانية عن تلك المجموعة، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره. ويتعين على المنتخب الكوري الفوز على نظيره البرتغالي، في انتظار نتيجة المباراة الأخرى التي تقام في نفس التوقيت بذات الجولة بين منتخبي غانا وأوروجواي.

وكان منتخب كوريا الجنوبية بدأ مشواره في المجموعة بالتعادل بدون أهداف مع منتخب أوروجواي، قبل أن يخسر 2-3 أمام نظيره الغاني في الجولة الماضية.

وسيتعين على البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، مشاهدة مباراة فريقه الحاسمة ضد منتخب بلاده من المدرجات، بعدما تلقى بطاقة حمراء عقب انتهاء مباراة الفريق ضد غانا، لاقتحامه أرض الملعب واحتجاجه بشكل عنيف ضد الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، الذي أدار المباراة، لإطلاقه صافرة النهاية قبل تنفيذ ركلة ركنية للمنتخب الكوري.

من جهته فمن المرجح ألا يدفع فرناندو سانتوس، المدير الفني للبرتغال، بجميع أوراقه الرابحة في المباراة، من أجل إراحة نجومه قبل خوض غمار الأدوار الإقصائية، التي يتطلع للمضي قدما بها.

ويكفي منتخب البرتغال، الذي يعد أحد 3 منتخبات حصلت على العلامة الكاملة في أول جولتين بمرحلة المجموعات برفقة منتخبي فرنسا والبرازيل، الحصول على نقطة التعادل لإنهاء مشواره في المجموعة وهو متربعا على الصدارة، وملاقاة وصيف بطل المجموعة السابعة في دور الـ16.