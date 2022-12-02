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كوريا الجنوبية تسجل أقل من 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 5:16 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 5:16 ص

 تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى أقل من 60 ألف إصابة اليوم الجمعة.


وسجلت البلاد 52 ألفا و987 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 55 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 27 مليونا و208 آلاف و800 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت كوريا الجنوبية 53 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و621 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 460 حالة، بارتفاع 30 حالة عن اليوم السابق.

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