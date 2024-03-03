قالت المطربة غادة رجب، إن علاقتها بالموسيقار الراحل حلمي بكر؛ أكثر من مجرد علاقة فنانة وملحن، بل كانت ‏علاقة أسرية أبوية، معقبة:«أنا وأختي نيفين كنا نلعب في بيته منذ أن كنا أطفالا قبل مشواري الفني».‏

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر «ON E» مساء ‏السبت، أن الموسيقار «بكر» ساعدها على تحقيق نجاحات كبيرة، أهمها أغنية «بنعشق الحياة». ‏

وأكدت أن أغنية «بنعشق الحياة» كانت نقلة كبيرة في حياتها الفنية، حيث حصلت بها على جائزة كبيرة على مستوى ‏العالم العربي، لافتة أنها لم تكن تتواصل معه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة؛ لكنها كانت تسأل والدها عنه باستمرار‎.‎

واعتبرت أن «حلمي بكر، وعمار الشريعي» بمثابة آبائها، مضيفة أنه كان يثق بموهبتها ويمنحها الحرية في الغناء، ‏قائلة:«كان بيتخانق مع والدي عندما يأتي إلى الاستوديو ويحاول تصحيح أخطائي، ويطرده ويقول له: (امشي وسبها ‏تغني براحتها)».‏

وأضافت أن هناك العديد من أغاني الموسيقار حلمي بكر الجميلة خارج قائمة أغانيها الخاصة‎ ‎على غرار «عليَ جرا، ‏متقلش إيه إديتنا مصر، عرباوي، وفاكرة للسيدة نجاد،

وأغضب لأصالة»، بالإضافة إلى «فوازير نيللي وشريهان». ‏