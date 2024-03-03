قالت المطربة غادة رجب، إن علاقتها بالموسيقار الراحل حلمي بكر؛ أكثر من مجرد علاقة فنانة وملحن، بل كانت علاقة أسرية أبوية، معقبة:«أنا وأختي نيفين كنا نلعب في بيته منذ أن كنا أطفالا قبل مشواري الفني».
وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر «ON E» مساء السبت، أن الموسيقار «بكر» ساعدها على تحقيق نجاحات كبيرة، أهمها أغنية «بنعشق الحياة».
وأكدت أن أغنية «بنعشق الحياة» كانت نقلة كبيرة في حياتها الفنية، حيث حصلت بها على جائزة كبيرة على مستوى العالم العربي، لافتة أنها لم تكن تتواصل معه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة؛ لكنها كانت تسأل والدها عنه باستمرار.
واعتبرت أن «حلمي بكر، وعمار الشريعي» بمثابة آبائها، مضيفة أنه كان يثق بموهبتها ويمنحها الحرية في الغناء، قائلة:«كان بيتخانق مع والدي عندما يأتي إلى الاستوديو ويحاول تصحيح أخطائي، ويطرده ويقول له: (امشي وسبها تغني براحتها)».
وأضافت أن هناك العديد من أغاني الموسيقار حلمي بكر الجميلة خارج قائمة أغانيها الخاصة على غرار «عليَ جرا، متقلش إيه إديتنا مصر، عرباوي، وفاكرة للسيدة نجاد،
وأغضب لأصالة»، بالإضافة إلى «فوازير نيللي وشريهان».