أغلقت سيدة الهاتف في وجه الفنان محمد رمضان خلال برنامجه «مدفع رمضان» لتهدر على نفسها فرصة الفوز بـ200 ألف جنيه.

وخلال برنامجه الذي تبثه قناة «dmc»، أجرى رمضان عملية تحديد رقم الهاتف عبر اختياره عشوائيًّا، وقال إن صاحبه إذا ردَّ على الاتصال سيكسب 200 ألف جنيه.

وأجرى رمضان الاتصال، وردّت سيدة رحب بها مقدم البرنامج، لكنها قالت له «الرقم خطأ»، فعقب رمضان: «هو أنا قلت مين اللي معايا الأول ولا سألت على حاجة».

وأغلقت السيدة، الهاتف لكن رمضان استغرب تصرف السيدة خاصة أنه لم يقل شيئًا، واقترح على فريق الإعداد أن يتم الاتصال بها عبر الإنترنت لتتأكد من أن المكالمة ليست خاطئة.

وأشار رمضان، إلى تكرار محاولة الاتصال بها لكنها أغلقته، فاضطر مقدم البرنامج لتغيير الرقم.

وفي مداخلة مع سيدة أخرى، لم تصدق الأخيرة أن رمضان يخاطبها قائلة له «حضرتك بتستظرف»، فردّ عليها «والله ما بستظرف»، وأبلغها أنه يتواصل معها من رقم أرضي ويصوِّر برنامج مدفع رمضان وأقسم لها بأنه محمد رمضان، وأبلغها بأنه مستعد للاتصال بها بالفيديو لكنها أغلقت الهاتف في وجهه.

حاول رمضان الاتصال بنفس الرقم، فردّ شقيق هذه السيدة، واقتنع بالأمر، وتحدث إليها مجددا وبارك لهما.

