 الهند تسجل 368 ألفا و147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 3 مايو 2021 12:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض حظر التجوال في فترة الأعياد وشم النسيم نظرا لزيادة إصابات كورونا؟

النتـائـج تصويت

الهند تسجل 368 ألفا و147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 11:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 11:36 ص

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين، تسجيل 368 ألفا و147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك تقترب حصيلة الإصابات من 20 مليون حالة لتبلغ حاليا 19 مليون و925 ألفا و604 حالات.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز، عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 3417 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 218 ألفا و959 حالة.

وأصبحت الهند تحتل المرتبة الثالثة على العالم من حيث الوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.

وقد تفاقم نقص الأكسجين الطبي في الهند. وتوفى 28 مريضا خلال الليل، وذلك بسبب نقص الأكسجين في مستشفات في ولايتي كارناتاكا ومادهيا براديش، وفقا لما ذكرته شبكة "ان دي تي في" .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك