رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمساهمة الولايات المتحدة البالغة 3ر53 مليون دولار لدعم برامج الحماية والمساعدة التي تقدمها المفوضية للأشخاص النازحين الضعفاء واللاجئين السوريين في العراق.



ووفقا لبيان المفوضية، الذي تلقته (د.ب.أ)، ترفع هذه المساهمة إجمالي مساهمة الولايات المتحدة للمفوضية في العراق في عام 2021 إلى 88 مليون دولار. وتم حتى الآن تمويل عملية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق بنسبة 35%.



يشار إلى أن هناك أكثر من 247 ألف لاجئ سوري و 2ر1 مليون نازح يعيشون حاليًا في العراق.



وقالت المفوضية "لقد كان تأثير جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي شديدًا وبشكل ملحوظ تجاه هذه العائلات الضعيفة التي تعيش في ظل نزوح مطول وفي ظل ظروف معيشية مزرية".



وقال السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر "إن مساهماتنا تجاه المفوضية تعزز التزامنا تجاه الشعب العراقي من أجل إيجاد حلول طوعية ومستدامة وطويلة الأجل لأولئك المواطنين الذين عانوا من قبضة داعش ويسعون الآن إلى العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم".



وصرحت نيكول إبتينج، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالنيابة بالقول " لقد أثر الوضع الاقتصادي الصعب بشكل كبير على حياة عائلات اللاجئين والنازحين. ومع ذلك ، فإن الدعم المستمر والموثوق من الولايات المتحدة يساعدنا على مواصلة تقديم المساعدة المنقذة للحياة ، والتي يمكن أن تمثل شريان الحياة لهذه العائلات".