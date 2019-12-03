 «روسيا اليوم»: سقوط 5 صواريخ داخل قاعدة عين الأسد بالأنبار - بوابة الشروق
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«روسيا اليوم»: سقوط 5 صواريخ داخل قاعدة عين الأسد بالأنبار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 8:06 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 8:06 م

أفادت فضائية «روسيا اليوم»، بسقوط خمسة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار بالعراق دون خسائر تذكر، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء،.


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