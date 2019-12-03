«روسيا اليوم»: سقوط 5 صواريخ داخل قاعدة عين الأسد بالأنبار

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أفادت فضائية «روسيا اليوم»، بسقوط خمسة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار بالعراق دون خسائر تذكر، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء،.