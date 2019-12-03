«روسيا اليوم»: سقوط 5 صواريخ داخل قاعدة عين الأسد بالأنبار

أفادت فضائية «روسيا اليوم»، بسقوط خمسة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار بالعراق دون خسائر تذكر، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء،.