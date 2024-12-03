الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمناطق في القرارة شمال خان يونس

أصدر الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، "أوامر إخلاء" للمواطنين في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، تمهيدا لقصفها أو اجتياحها.

وأفاد مراسل "وفا" بأن الاحتلال أصدر "أوامر إخلاء لمناطق في القرارة شمال خان يونس، وهي: أبو العجين، أبو هولي، المطاحن، وشمال القرارة، وذلك بعد ما يزيد عن شهر من وقف الاحتلال إصدار مثل هذه الأوامر في جنوب وادي غزة.

وأشار إلى أن هذه المناطق تكتظ بآلاف النازحين، وتقع غالبيتها في المنطقة التي ادعى الاحتلال سابقا أنها "إنسانية وآمنة".

وتكتظ محافظة خان يونس، خاصة المواصي الممتدة على طول الشريط الساحلي على البحر الأبيض المتوسط من دير البلح شمالا حتى شمال خان يونس، بنحو 1.7 مليون نازحا، في الوقت الذي يبلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية مليوني شخص من أصل 2.3 مليون عدد سكان القطاع قبل الحرب.

وأضطر المواطنون في القطاع للنزوح أكثر من مرة بحثا عن مكان آمن يحميهم من مجازر الاحتلال، إلا أن الاحتلال لم يترك مكانا في القطاع الا واستهدفه بالقصف، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومؤسسات الأمم المتحدة التي تحولت لمراكز إيواء للنازحين.

وخلفت الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أكثر من 149 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين