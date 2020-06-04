انتشر في الآونة الأخيرة على بعض المواقع ادعاءات تقول إن الحكومة اليابانية تحاول رفع معدلات السياحة في البلاد عن طريق دفع تكاليف السفر أو نصفها إذا قمت بزيارة البلاد، خصوصا بعد الركود الذي أصاب السياحة محليًا وعالميًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

لكن إذا كنت أحد الأشخاص الذين تحمسوا كثيرًا بشأن تلك الأخبار، فالحقيقة أنها خاطئة، فاليابان لن تدفع كل أو نصف تكاليف سفرك إذا زرتها.

كانت أنباء زعمت أن الحكومة اليابانية ستدعم تكاليف سفر الزوار لتصل إلى 20 ألف ين في اليوم (185 دولارًا في اليوم) إذا زرت البلاد بعد الوباء.

ووفقًا لمقال نشر في 26 مايو بأحد مواقع الأخبار اليابانية "كيودو نيوز"، فإن هذا البرنامج هو طريقة الحكومة لإحياء السياحة التي تأثرت بشكل كبير بالوباء، وتم نقله بسرعة من قبل وكالات الأنباء الدولية الأخرى مثل "ذا دايلي ميرورو" في المملكة المتحدة وجنوب الصين، و"مورنينج بوست" في هونغ كونغ و"أي راديو" في أيرلندا، بالإضافة إلى العديد من مدونات السفر.

وفي 27 مايو، نفت وكالة السياحة اليابانية، الأخبار، في سلسلة من التغريدات، وأوضحت أن برنامج "جو تو ترافيل" المقترح لن يغطي سوى "جزء من نفقات السفر المحلية".

وكتبت في أحد التغريدات: "يرجى ملاحظة أن حملة (جو تو ترافيل) قيد النظر من قبل الحكومة اليابانية، وستعمل على تحفيز السفر المحلي داخل اليابان بعد وباء فيروس كورونا وتغطي جزءًا فقط من نفقات السفر المحلية".

وبالتالي، تهدف الحملة المذكورة إلى تشجيع "السفر الداخلي" داخل اليابان وتطبيقه فقط على المقيمين اليابانيين، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

ووفقًا لهيروشي تاباتا، رئيس وكالة السياحة اليابانية، من المقرر إطلاق الحملة بعد السيطرة على جائحة كورونا في يوليو في أقرب وقت ممكن.

تظهر الوثائق الصادرة عن وزارة الاقتصاد اليابانية أن الدعم سيأتي في شكل قسائم سفر وتناول الطعام، وتصل قيمتها إلى 20 ألف ين ياباني لكل شخص لديه إقامة.