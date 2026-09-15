 ويجز: الخناقات بين الرابر من أجل البروباجاندا لم تعد مفيدة.. هنفضل لغاية إمتي بنعمل كده؟ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ويجز: الخناقات بين الرابر من أجل البروباجاندا لم تعد مفيدة.. هنفضل لغاية إمتي بنعمل كده؟

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 - 7:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 - 7:27 ص

 أعرب مطرب الراب ويجز، عن رفضه التام لفكرة "افتعال المشاكل" بسبب أو بدون سبب بين مطربي الراب من أجل "البروباجاندا".
وقال خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر "DMC" إن الاختلافات لم تعد مفيدة لأي طرف ولا تضيف للمطرب، متسائلا: "هنفضل لغاية إمتي بنعمل كده؟! مش هتنفع حد مننا في حاجة".
وشدد أن هذه المرحلة قد انتهت، قائلا: "أنا اتخانقت مع مروان بابلو، وغيره، أنا شايف أن خلاص، المشكلة حصلت، مش لازم نرجع لأصل المشكلة، لازم نردم عليها ونكمل حياتنا عادي".
وأشار إلى أن معظم الناس لم يعد لديهم "خلق" أو طاقة لهذه الخناقات والصراعات، مؤكدا أنه حتى لو لم يدرك الآخرون ذلك الآن فسيصلون إلى هذه القناعة مع الوقت.
واقترح بديلا لاختلاق المشكلات من أجل البروباجاندا والمشاهدات، قائلا: "تعالوا نقدم تراكات مع بعض تحقق عدد مشاهدات".
ورأى أن "الهجاء جزء من ثقافة الراب"، مشيرا إلى أن الأمور لم تعد "فير بلاي" أو لعبا نظيفا أو محكومة بقواعد، مؤكدا أن الوضع يصبح سيئا عندما تغيب القواعد التي تحدد ما يصح قوله وما لا يصح.


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