كشف اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تطورات ملف صناعة الطائرات بدون طيار "المُسيَرات" في مصر.

وقال خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر "TeN" مع الإعلامي نشأت الديهي، إن "بعض الطرازات من المُسيرات تم إقرارها واعتمادها من قبل القوات المسلحة"، مشيرا إلى أن التطور في صناعة المسيرات "كبير جدا" في دول العالم.

وأشار إلى أن الهيئة تبدأ في خطوط إنتاج المسيرات التي جرى إقراراها لتلبية احتياجات القوات المسلحة، لافتا إلى مع فتح باب التعاون مع المراكز البحثية العسكرية والمدنية في مصر لتطوير المنتجات.

وشدد أن تصنيع هذه المُسيرات تم "بأياد وعقول مصرية وفي مصانع مصرية"، متابعا: "أنتجنا بالتأكيد في مصانع مصرية، والموضوع مهم جدًا، معظم الدول امتلكت هذه القدرة، لكن الأهم أن تكون جاهزا لها بكفاءات وأسلوب علمي وطاقة إنتاجية كبيرة، فمصر تمتلك هذه القدرة وخطوط التصنيع تنتج المسيرات إلى جانب تطويرها".

ولفت إلى أن الهيئة تنتج بعض الطائرات بدون طيار لأغراض مدنية، وفي مقدمتها طائرات الدفاع المدني المخصصة لمقاومة وإطفاء الحرائق.

وأوضح أن طائرات إطفاء الحرائق أُنتجت في مصانع الهيئة، وتستخدم حاليا لدى وزارة الداخلية والحماية المدنية والمحافظات، لافتا إلى استعانة محافظة القاهرة خلال الفترة الماضية بطائرة من مصنع "قادر" لإطفاء الحرائق.

ونوه أن الهيئة تعمل حاليا على إنتاج مُسيرات القطاع الزراعي لاستخدامها في رش المبيدات على مساحات زراعية كبيرة.