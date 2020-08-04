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أعلنت إسرائيل أنها شنت غارات ضد أهداف عسكرية للجيش السوري في جنوب البلاد، قائلة إنها تأتي ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة في جنوب هضبة الجولان المتنازع عليها.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن طائرات ومروحيات حربية ضربت أهدافًا للجيش السوري.



وأوضح أدرعي أن الضربات استهدفت "مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات، ومدافع مضادة للطائرات ووسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة للجيش السوري".

وحمَل الجيش الإسرائيلي الحكومة السورية المسؤولية عن "أي عمل عدائي يرتكب انطلاقا من أراضيه"، بحسب صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلي.

وتأتي الضربات بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة لزرع عبوات ناسفة بهضبة الجولان قرب الحدود مع سوريا، وإصابته 4 مسلحين شاركوا في العملية، بحسب بيان للجيش.

وفي مساء الاثنين، اعترضت الدفاعات الجوية السورية "أهداف معادية" في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).