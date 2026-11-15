مؤسسة كيميت بطرس غالي تكرم شخصيات بارزة في مجالات السلام والتنمية بحفلها السنوي الثامن

نظمت مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، مساء السبت، حفلها السنوي الثامن، بالتزامن مع ذكرى ميلاد الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وذلك تكريماً لإرثه الفكري والإنساني، واحتفاءً بالشخصيات التي قدمت إسهامات بارزة في مجالات السلام والتنمية وحقوق الإنسان والمعرفة.

وشهدت الاحتفالية، التي أقيمت بحضور لفيف من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والعامة، تكريم الدكتور حاتم نادر حنا، الطبيب والأستاذ المتخصص في جراحة الأورام، تقديراً لإسهاماته في المجال الطبي، وجهوده في نشر المعرفة وتدريب شباب الأطباء وتقديم الرعاية الصحية للمرضى في المناطق الأكثر احتياجاً.

كما منحت المؤسسة جائزتها الأفريقية إلى لانسانا كوياتي، رئيس وزراء غينيا الأسبق وكبير المفاوضين باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تقديراً لمسيرته الدبلوماسية وإسهاماته في دعم السلام والأمن بالقارة الأفريقية.

وشملت الاحتفالية أيضاً منح 6 جوائز للتفوق العلمي في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والدراسات الأفريقية، دعماً للباحثين والتميز الأكاديمي.

وحضر الحفل ممدوح عباس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، والسفير رمزي عز الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، وعمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وسامح شكري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية السابق.

كما حضر صالح موطلو شن، السفير التركي بالقاهرة، ومحمد آيت أوعلي، سفير المغرب بالقاهرة، والمهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس النواب، ومنير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة الأسبق.

وشارك في الاحتفالية أيضاً الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، وأيمن ممدوح عباس، رجل الأعمال، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الأسبق، ومحمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، والدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة الأسبق.

كما حضر المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزير الشباب والرياضة الأسبق، والكابتن حسن شحاتة، والفنان محمود حميدة، والدكتورة هدى عبد الناصر، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسيين والمسؤولين.

كما شهدت الاحتفالية حضور السفيرة ليلى بهاء الدين، المديرة التنفيذية لمؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، والسفير ناصر كامل، والسفير عمرو حلمي، والدكتور عمرو الشوبكي، الباحث السياسي، وماجد منير، رئيس تحرير جريدة الأهرام، والدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، والدكتور أيمن عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأماني الطويل، الباحثة في الشؤون السياسية السودانية، والكاتبة داليا شمس.